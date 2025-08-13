Casarano, nel mirino Bright Gyamfi per la fascia destra

Il Casarano, dopo diversi rinforzi già arrivati, ha avviato contatti per Bright Gyamfi, terzino ghanese classe 1995 reduce dall’ultima stagione al Messina.
Cresciuto nel vivaio dell’Inter, Gyamfi vanta oltre 70 presenze in Serie B con Benevento, Reggiana e Cosenza, oltre a un’esperienza in Lega Pro con il Potenza nel 2022/23.
