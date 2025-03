Casarano – Nardó: trasferta vietata per motivi di ordine pubblico

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nella seduta dell’11 marzoultimo scorso ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie appartenenti alle squadre di calcio di Casarano e Nardò, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altri incontri, attesa la sussistenza di una grande rivalità che le vede contrapposte da tempo.

Atteso quanto sopra il citato Consesso, non potendo escludere che si possano verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro che si disputerà il 23 marzo p.v. presso lo stadio comunale “G. Capozza” di Casarano, ha chiesto al Prefetto di Lecce di valutare, quale misura preventiva, l’adozione del provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Nardò e nella provincia di Taranto.

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta gara sportiva, il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, in aderenza alle osservazioni del succitato Comitato, e su concorde parere del Questore, con apposito provvedimento adottato in data 19 marzo 2025, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Nardò e nella provincia di Taranto.

