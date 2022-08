”In campo si sono viste due squadre ben organizzate, sono contento della prestazione del Casarano”. Così Francesco Montervino, direttore sportivo del Casarano, dopo l’amichevole con la Fidelis Andria. “È stato il nostro ultimo test e abbiamo dimostrato che siamo riusciti, in parte, a colmare quel gap, legato alla partenza ritardata della preparazione – prosegue -. Sono soddisfatto anche perché ho visto in campo una buona organizzazione di gioco e una squadra che non ha avuto timore di una formazione di categoria superiore: a tratti siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Dobbiamo migliorare sotto porta, ma sono analisi che spettano al tecnico. Mercato? Dalla sfida con la Fidelis arrivate indicazioni interessanti, ma se dovessero esserci opportunità ci faremo trovare pronti per portare giocatori utili alla nostra causa”.