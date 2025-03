Casarano, Milicevic: “Non guardiamo la Nocerina, pensiamo solo a noi stessi”

Il successo contro l’Ugento consente al Casarano di continuare a viaggiare a vele spiegate. Il vantaggio a discapito della Nocerina, infatti, resta di quattro punti. Numeri che consentono ai rossoazzurri di non guardare ai rivali, come dichiarato dal difensore dei salentini, Milos Milicevic, nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “Non guardiamo la Nocerina, pensiamo solo a noi stessi perché dipende solo da noi. Nella partita di ieri, siamo stati un po’ sorpresi dal ritmo dell’Ugento ma poi abbiamo mostrato la nostra forza. Stiamo vivendo questo momento alla grande. Abbiamo giocatori esperti che ci trasmettono tranquillità, c’è un po’ di pressione ma è un piacere”.

