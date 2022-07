Casarano: Mercato, ufficializzato il nuovo allenatore

Dopo una settimana di indizi social, il Casarano ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Giovanni Costantino, ufficializzato dal presidente Maci nel corso di una conferenza.

Giovanni Costantino, messinese di 37 anni, è stato il match analyst della Nazionale ungherese e assistente del commissario tecnico Marco Rossi. Ha iniziato la carriera da allenatore nel 2013, quando ha deciso di rinunciare al posto fisso nelle ferrovie emiliane per andare allenare una squadra di bambini in Finlandia, guadagnando un terzo dello stipendio rispetto a quanto percepito come macchinista ferroviario.

Sempre in Finlandia, ha assunto la guida dell’Aland United, squadra di calcio femminile raggiungendo i playoff, poi la chiamata di Marco Rossi alla Honved, squadra ungherese con cui ha vinto il campionato prima di passare al Dac, in Slovacchia, centrando la qualificazione in Europa League. Nella stagione appena conclusa ha diretto, per 9 partite, la MTK Budapest. Ora il ritorno in Italia sulla panchina del Casarano.