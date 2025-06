Casarano, mercato rovente: tra conferme e nuovi arrivi

Estate rovente a Casarano, e non solo sul piano climatico. Il club salentino è infatti tra i più attivi sul mercato in vista del prossimo campionato di Serie C.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Caianello, dopo aver blindato l’attaccante Giancarlo Malcore, la dirigenza lavora ora per il rinnovo di uno dei talenti più brillanti della scorsa Serie D: Ismael Cajazzo. Autore di una stagione esaltante, per lui si prospetta un rinnovo biennale con opzione per il terzo anno.

Ma non finisce qui. Il Casarano si prepara ad annunciare due colpi di grande esperienza che saranno ufficializzati a partire dall’1 luglio: si tratta di Raffaele Maiello, centrocampista centrale con un passato importante tra Serie A e B, e Cosimo Chiricò, fantasista ben noto per le sue qualità tecniche pronto a svariare su tutto il fronte d’attacco. Due innesti che alzerebbero sensibilmente il tasso qualitativo della rosa.

Il mercato rossoblù è in fermento soprattutto nelle ultime ore. In dirittura d’arrivo l’accordo con Vincenzo Millico, attaccante esterno reduce dall’esperienza con la Ternana. Il classe 2000 avrebbe trovato un’intesa biennale con il club del presidente Filograna.

Per completare la rosa, si lavora anche su altri fronti: per la porta è vicino Filippo Bacchin, reduce da una stagione da titolare nell’Alcione Milano (31 presenze nel Girone A di Serie C). In difesa, invece, l’obiettivo primario è Matteo Arena, possente centrale in uscita dalla Spal.

Il Casarano vuole farsi trovare pronto al salto di categoria, e il mercato estivo lo dimostra: ambizione, strategia e colpi mirati per essere protagonista anche in Serie C.

