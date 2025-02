Casarano-Matera 5-0: “manita” rossoazzurra e primo allungo in classifica

La giornata perfetta del Casarano. Perché i rossoazzurri firmano un pesante 5-0 sul Matera e soprattutto, allungano a quattro punti sul secondo posto, firmando la propria mini-fuga. Tutto facile per la squadra di Di Bari contro i biancoazzurri rimasti nella Città dei Sassi, praticamente mai in partita e che rimediano un passivo davvero pesante. Non parte nel migliore dei modi l’avventura di Ferri in panchina. Prosegue, invece, l’ottimo momento di un Casarano che trova la prima accelerata del proprio campionato.

Il primo tempo

Pronti-via e il Casarano la sblocca subito. Errore di Paramatti che favorisce l’ex Ferrara che serve un perfetto pallone a Cajazzo che trafigge Testagrossa. Rossoazzurri devastanti e vicini al raddoppio in più occasioni, soprattutto con Cajazzo, D’Alena e Malcore che flirtano con il due a zero. Eppure al 13’ è il Matera ad andare vicino al pareggio: buco difensivo dei rossoazzurri, Di Piazza tutto solo davanti a Fernandes calcia clamorosamente addosso al portiere che si oppone in corner. Ma è solo uno squillo della squadra di Ferri, perché il match resta a senso unico. Al 20’ Malcore calcia di pochissimo a lato. Ma il raddoppio è nell’area e arriva due minuti dopo. Harakiri difensivo di Bello che serve Ferrara che tutto solo davanti a Testagrossa deposita in rete. Il Matera prova a reagire con le conclusioni di Zampa e Burzio che non sorprendono Fernandes. Ma è il Casarano a sfiorare il tris a fine primo tempo. Al 42’ è Cajazzo a provarci da fuori: la traversa salva i biancoazzurri.

Il secondo tempo

Anche nella seconda frazione pronti-via e il Casarano trova il tris: buco difensivo di Taza con Malcore che tutto solo davanti a Testagrossa lo infila con un perfetto diagonale. Si chiudono qui le speranze da parte del Matera di poterla riaprire, anche perché al 12’ arriva il poker. Il tutto nasce da un’ingenuità di Casiello che in piena area atterra Cajazzo e regala il rigore ai rossoazzurri. Dal dischetto, un perfetto Loiodice non sbaglia. Eppure, è proprio qui che il Matera si fa vedere maggiormente: prima con Di Piazza, poi con Burzio ma senza creare grandi patemi a Fernandes. E il numero 1 rossoazzurro ci mette anche del suo, dicendo di no proprio a Di Piazza nel finale. Il Casarano, però, dalla sua non rinuncia ad affondare. Di Bari manda in campo anche Perez e Saraniti ma è Cajazzo a trovare la doppietta. Al 37’ è il numero 77 che approfitta di un altro buco difensivo dei biancoazzurri e firma il definitivo 5-0. Nel finale, il Matera cerca quantomeno il gol della bandiera: ma anche qui Fernandes è perfetto su Di Piazza, confezionando la giornata perfetta dei rossoazzurri.

Il tabellino

Casarano-Matera 5-0

Reti: al 1′ pt Cajazzo (C), al 22′ pt Ferrara (C), al 2′ st Malcore (C), al 12′ st Loiodice (C) su rigore, al 37′ st Cajazzo (C).

Casarano (3-4-3): Milicevic, Morales (dal 17′ st Guastamacchia), Legittimo, Cajazzo, Logoluso (dal 6′ st Teijo), D’Alena (dal 22′ st Cerutti), Pinto, Ferrara (dal 17′ st Saraniti), Malcore (dal 29′ st Perez), Loiodice. A disposizione: Alloj, Versienti, Barone, Opoola. Allenatore: Di Bari.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Tazza, Paramatti (dal 1′ st Kernezo), Baldi, Casiello, Berardocco, Zampa (dal 5′ st Sicurella), Bello, Napolitano, Burzio (dal 29′ st Giordani), Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Gaeta, Marigosu, Carbone, Oliveri, Basualdo. Allenatore: Ferri.

Arbitro: Pica di Roma Uno.

Assistenti: Lobene di San Benedetto del Tronto e Gatto di Collegno.

Note: Giornata soleggiata su Casarano. Terreno di gioco in buonissime condizioni. Ammoniti: Cajazzo (C) e Casiello (M). Corner: 5-10. Recupero: 1′ pt e 2′ st. Spettatori: 2500.

Rivivi il match

Cronaca secondo tempo

47′ – Game over al Capozza: è 5-0 per il Casarano che ha completamente dominato il match.

45′ – Ci saranno solamente 2 minuti di recupero.

43′ – Di Piazza! Ci prova con una schiacciata l’attaccante in piena area: ancora Fernandes a dire di no.

42′ – Ultime battute di una partita ormai senza storia.

41′ – Sostituzione Matera: esce Berardocco, entra Basualdo.

39′ – Sta maturando una sconfitta davvero pesanti, per le proporzioni del risultato per il Matera. Prestazione deludente da parte della squadra di Ferri e pensare che il risultato poteva essere ben più ampio.

37′ – Gol del Casarano! Arriva il pokerissimo con la doppietta di Cajazzo! Partita senza storia: il numero 77, tutto solo davanti a Testagrossa, stampa in rete senza problemi.

33′ – Matera pericoloso! Ancora Di Piazza a tu per tu con Fernandes: e ancora il portiere dice di no, deviando in corner.

32′ – Casarano ancora pericoloso! Sbaglia tutto la difesa del Matera, Perez recupera e serve Saraniti che stampa a lato.

29′ – Sostituzione Matera: esce Burzio, entra Giordani.

29′ – Sostituzione Casarano: esce Malcore, entra Perez.

28′ – Ci prova Berardocco su punizione: palla a lato che non sorprende Fernandes.

25′ – Partita che ormai ha pochissimo da dire. Matera che non ha più nulla da perdere che adesso si fa vedere maggiormente. Il Casarano, però, non ha affatto tirato i remi in barca.

23′ – Si vede il Matera! Di Piazza apre per Burzio che ci prova in piena area: perfetta uscita di Fernandes a sbarrare la strada all’attaccante.

22′ – Sostituzione Casarano: esce D’Alena, entra Cerutti.

19′ – Casarano che non ha nessuna intenzione di fermarsi: Di Bari ha mandato in campo l’artiglieria pesante con Saraniti e Malcore a far coppia e Loiodice a supporto.

17′ – Doppia sostituzione del Casarano: escono Morales e Ferrara, entrano Guastamacchia e Saraniti.

15′ – Di Piazza! Si rivede il Matera: conclusione del numero 20 e deviazione di Fernandes che vuole mantenere la propria porta inviolata.

13′ – Pinto! Casarano ad un passo dal pokerissimo! Questa volta Loiodice è generoso, serve al centro il numero 20 che tutto solo stampa a lato.

12′ – Gol del Casarano! Arriva il poker dei rossoazzurri! Loiodice stende Testagrossa e chiude praticamente il match.

10′ – Rigore per il Casarano! Trattenuta di Casiello su Cajazzo in piena area: giallo al difensore e chance dal dischetto per i salentini.

8′ – Squillo del Matera: ci prova Sicurella su calcio di punizione dalla distanza ma la sfera non sorprende Fernandes, terminando alta.

6′ – Sostituzione Casarano: esce Logoluso, entra Teijo.

5′ – Sostituzione Matera: esce Zampa, entra Sicurella.

4′ – Match a senso unico: il tris di Malcore mette praticamente al sicuro la vittoria da parte di un Casarano che apre così come aveva chiuso la prima frazione.

2′ – Gol del Casarano! E’ Malcore a firmare il 3-0! Altro errore difensivo del Matera, questa volta di Tazza, palla per il numero 9 che con un perfetto diagonale stampa alle spalle di Testagrossa.

1′ – Ci prova Loiodice su punizione: palla di pochissimo a lato.

0′ – Riprende il match al Capozza. Un cambio nel Matera: entra Kernezo, esce Paramatti.

Cronaca primo tempo

46′ – Finisce qui il primo tempo! Si torna negli spogliatoi con il Casarano avanti per 2-0: risultato ampiamente meritato da parte della squadra di Di Bari. Matera quasi non pervenuto.

45′ – Ci sarà 1 minuto di recupero.

44′ – Ci prova Zampa da fuori: palla abbondantemente a lato.

42′ – Traversa del Casarano! Altra bella azione del Casarano: ci prova Cajazzo da fuori ma questa volta è il legno superiore a salvare i biancoazzurri.

40′ – Cinque minuti, più eventuale recupero alla fine del primo tempo: Casarano che gestisce e Matera che non riesce a colpire.

35′ – Ancora Malcore: la sua incornata termina di poco alta. Ogni volta che i rossoazzurri affondano sono problemi per i biancoazzurri.

31′ – Burzio! Altra chance per i biancoazzurri: Di Piazza libera il numero 7 che manda alto sopra la traversa.

30′ – Zampa! Eccolo lo squillo del Matera: dagli sviluppi del corner, è il numero 28 che calcia di pochissimo alto.

29′ – Matera che colleziona calci d’angoli in questa fase ma senza creare pericoli.

26′ – Ammonito Cajazzo: è il primo giallo del match.

25′ – Ancora Casarano pericoloso! Zampa salva, con il corpo, la conclusione di Loiodice che termina in corner dopo un’altra gran bella giocata dei rossoazzurri.

24′ – Paradossalmente, il 2-0 del Casarano è arrivato proprio nel miglior momento del Matera.

22′ – Gol del Casarano! Arriva il raddoppio firmato da Ferrara! Harakiri difensivo di Bello che serve di testa il numero 11 che tutto solo davanti a Testagrossa non può far altro che stampare in rete.

21′ – Problema per Di Piazza. Sanitari dei biancoazzurri per il numero 20 a bordo campo.

20′ – Malcore! Ancora Casarano pericoloso: gran pallone in piena area per il numero 9 che si gira tra le maglie azzurre del Matera e calcia di pochissimo a lato.

18′ – Loiodice ci prova da fuori: conclusione troppo alta per impensierire Testagrossa.

16′ – Matera che ha preso coraggio in questa fase del match dopo un inizio da incubo.

13′ – Di Piazza! Clamorosa chance per il Matera! Biancoazzurri vicini al raddoppio: buco difensivo della difesa rossoazzurra, Di Piazza si invola in area e clamorosamente calcia addosso a Fernandes che si oppone in corner.

11′ – Ci prova Loiodice su punizione: palla che termina alta sopra la traversa.

8′ – Una sola squadra in campo in questo avvio di match: il Casarano che dopo il vantaggio ha avuto almeno due nitide chance per raddoppiare. Matera, finora, non pervenuto.

7′ – Casarano ad un passo dal raddoppio! Altro errore difensivo dei biancoazzurri: altro pallone di Cajazzo al centro per Malcore che per un nulla non arriva all’appuntamento con il gol.

5′ – Ancora Casarano! Questa volta è D’Alena che ci prova: ottima respinta di Testagrossa in corner.

4′ – Casarano vicino al raddoppio! Bellissima apertura di Logoluso per Cajazzo che mette al centro per Malcore: palla a fil di palo che termina a lato.

1′ – Gol del Casarano! La sblocca subito Cajazzo! Dopo 50 secondi i rossoazzurri aprono il match: errore di Paramatti che perde palla, l’ex Ferrara serve un perfetto pallone per Cajazzo che trafigge l’incolpevole Testagrossa.

0′ – Parte il match al Capozza: è cominciata Casarano-Matera.

Le formazioni ufficiali

Qui Casarano – Due novità in casa rossoazzurra: c’è Cajazzo esterno di centrocampo, mentre l’ex Ferrara va a completare il tridente con Malcore e Loiodice nel 3-4-3 di Di Bari.

Qui Matera – Ferri, si presenta con diverse novità: dovrebbe essere ancora 4-2-3-1 con Tazza terzino a completare una difesa tutta over, mentre Bello va sul versante destro offensivo. La novità è il rientro dal primo minuto di Berardocco, in coppia con Zampa. Ne fa le spese Sicurella in panchina, così come Kernezo. Confermato Di Piazza terminale offensivo.

Così in campo

Casarano (3-4-3): Milicevic, Morales, Legittimo, Cajazzo, Logoluso, D’Alena, Pinto, Ferrara, Malcore, Loiodice. A disposizione: Alloj, Perez, Guastamacchia, Cerutti, Versienti, Barone, Teijo, Saraniti, Opoola. Allenatore: Di Bari.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Tazza, Paramatti, Baldi, Casiello, Berardocco, Zampa, Bello, Napolitano, Burzio, Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Sicurella, Kernezo, Gaeta, Marigosu, Carbone, Oliveri, Basualdo, Giordani. Allenatore: Ferri.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Capozza di Casarano e benvenuti alla diretta testuale del match Casarano-Matera, valida per la ventiquattresima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author