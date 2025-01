Casarano – Martina 1-1: le immagini della partita

Un match ricco di occasioni e colpi di scena: il Casarano passa in vantaggio grazie a un gol di Malcore al 61′, ma il Martina non molla e pareggia con La Monica all’80’. Nel finale, al Casarano viene annullato un gol per fuorigioco, mentre il Martina sfiora il sorpasso. Tante emozioni e cambi di ritmo fino all’ultimo secondo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author