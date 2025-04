Casarano-Manfredonia: cambia l’orario del match del ‘Capozza’

Tra le gare in programma nel trentesimo turno del Girone H di Serie D, spicca il match tra Casarano e Manfredonia, previsto per domenica 6 aprile. Entrambe le squadre sono in lotta per i rispettivi obiettivi e la sfida del ‘Capozza’ potrebbe rappresentare un crocevia importante per le compagini pugliesi. Come annunciato dal club salentino, il match inizierà alle 15:30, per accordi intrapresi dalle due società:

“Per accordi intrapresi tra le società, la gara CASARANO-MANFREDONIA, in programma domenica 6 aprile, allo stadio comunale “Capozza”, inizierà alle ore 15:30”.

