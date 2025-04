Casarano, manca solo la ciliegina sulla torta: un ultimo sforzo e sarà Serie C

Adesso non servono più risultati utili dagli altri campi. Adesso non è più necessario anche solo pensare di rimandare la festa alla prossima in casa. Adesso il Casarano è padrone indiscusso del proprio destino, ed a prescindere da ciò che farà la Nocerina a Francavilla Fontana, in caso di vittoria sarà promozione aritmetica per i rossazzurri, tutto ciò nel sold-out del Capozza. Il derby interno con la Fidelis Andria fissato per la terzultima giornata di campionato, poteva leggersi ad inizio stagione come uno scontro diretto che avrebbe potuto decidere le sorti dei pianti altissimi di graduatoria. E per certi versi sarà così. Ma se i federiciani non sono più in corsa per la vittoria del girone H ormai da un po’, i salentini viaggiano invece a vele spiegate verso la prossima Lega Pro.

Una squadra ricca di stelle, con tanti calciatori considerati un vero e proprio lusso per la categoria. Un obiettivo mai nascosto ad inizio stagione dal presidente Antonio Filograna, che dopo un avvio se non altro strozzato è riuscito a trovare le giuste contromisure, su tutte quella legata alla guida tecnica. Vito Di Bari si è dimostrato e si sta dimostrando come l’uomo giusto al momento giusto, ma per festeggiare sarà opportuno vincere contro la “sua” Fidelis Andria, ossia l’unica squadra capace di battere in campionato il Casarano in 31 giornate. Fu proprio a causa a quel ko, che Filograna decise di esonerare Giuseppe Laterza per affidare la panchina ad un tecnico tanto giovane, quanto promettente, come Vito Di Bari. Una scelta più che mai rivelatasi azzeccata.

Una rosa forte, ben costruita e altrettanto ben gestita, che sta legittimando il dominio del raggruppamento H di Serie D. Manca solo la ciliegina sulla torta, e gli ultimi 180 minuti potrebbero diventare pura formalità. Il girone appulo-lucano e campano, come ormai tradizione degli ultimi anni vuole (dopo Altamura, Brindisi, Cerignola, Taranto e Foggia) sta per regalare alla Serie C una nuova pugliese, questa intenzionata a restarci a lungo tra i Pro.

