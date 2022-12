Casarano: Maci furioso, ‘Terna arbitrale non all’altezza’

Condividi su...

Linkedin email

“La partita è stata pesantemente condizionata dall’arbitraggio – ha dichiarato Giampiero Maci, presidente del Casarano, furioso soprattutto per il gol del pareggio annullato alla sua squadra -. Credo che una partita così importante, soprattutto per gli investimenti sostenuti dalle due società, meritasse una direzione di gara all’altezza. Non mi è sembrato lo fosse”.

”Se sarà necessario interverremo sul mercato – prosegue Maci, che sgombra il campo dai dubbi sul futuro di Giovanni Costantino, tecnico dei rossazzurri -: non è in bilico, la sua pozione non è in pericolo. Non è certo colpa sua se la partita è stata pesantemente condizionata dall’arbitraggio. Magari mi diranno che questa è la migliore terna arbitrale della categoria: se così fosse siamo messi davvero male…”.