Casarano, Legittimo: “Campionato ancora aperto, si deciderà nelle ultime due gare”

Con il pareggio contro la Nocerina, il Casarano conserva la vetta del Girone H di Serie D. La sfida è stata condita da polemiche per il gol annullato a Opoola allo scadere. Nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud, il capitano dei salentini, Matteo Legittimo, ha commentato così l’episodio e il match: “Il gol annullato? È difficile da valutare, c’è stata un po’ di rabbia perché tutti pensavamo fosse regolare la posizione di Opoola. C’è un po’ di rammarico ma siamo consapevoli di aver fatto una grande partita contro una squadra forte. Dobbiamo continuare così per toglierci delle soddisfazioni. A prescindere dal risultato, mancano ancora 8 partite e ci sono tanti scontri diretti. Il campionato è ancora aperto, si deciderà tutto nelle ultime due giornate. La vittoria ci avrebbe fatto piacere, anche per la cornice di pubblico importante. Siamo stati bravi a ricreare entusiasmo in un paese che vive tanto il momento. Ci dispiace ma già da domani lavoreremo per ottenere i tre punti nel prossimo match”.

