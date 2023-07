Casarano, Laterza: “Qui non puoi pensare di fare un campionato anonimo”

Il Casarano scalda i motori in vista della prossima stagione. La squadra di mister Laterza si è radunata a Bari e partirà domani per il ritiro di Polla, in Basilicata. Ha aperto la stagione il tecnico ex Monopoli e Taranto che ha descritto così gli obiettivi della società: “Quando vieni a Casarano non puoi pensare di venire a fare un campionato di metà classifica. Devi fare un campionato importante. Nel girone H ci sono squadre attrezzate e squadre di medio-bassa classifica che non ti regalano niente. Noi lavoreremo già da oggi per farci trovare pronti, ho già parlato con molti giocatori che sono consapevoli di essere venuti in una piazza con una storia importante. In questo momento c’è bisogno di dare tanto entusiasmo. Lo faremo in primis noi per portare tutta la gente dalla nostra parte”.

Qui il link della conferenza integrale:

https://www.facebook.com/antennasudcanale14/videos/1045698290117312/?locale=it_IT

