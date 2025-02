Casarano, la svolta Di Bari: la squadra vola in testa alla classifica

A suon di gol, il nuovo Casarano di Vito Di Bari sta meritando la leadership del torneo, con 53 punti. Una squadra rinvigorita dal neo-tecnico, capace di vincere addirittura 5-0 nell’ultimo turno di campionato contro una formazione ben attrezzata come il Matera. L’armonia di gioco espressa dalla compagine salentina ha permesso al Casarano di vantare oggi l’attacco più prolifico del torneo, con 49 gol segnati. I meriti sono molteplici, a partire dalla società che ha allestito una vera e propria macchina da guerra per il campionato di Serie D, ma senza dubbio è l’avvicendamento di Vito Di Bari a conferire alla squadra quella marcia in più che le permette di sognare il professionismo.

