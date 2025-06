Casarano, intitolata a Donato Metallo la nuova sede del Pd

È stata intitolata a Donato Metallo la sede cittadina del Partito Democratico di Casarano. Nelle scorse ore la cerimonia in onore della sua memoria, in via Dante n. 5, nei locali recentemente inaugurati come nuova sede del circolo Dem.

La scelta di dedicare la sede all’ex consigliere regionale, figura storica del Pd, scomparso prematuramente lo scorso aprile dopo una lunga malattia, è stata presa all’unanimità dall’assemblea del circolo cittadino lo scorso 30 maggio.

Una decisione che molti consideravano quasi naturale, data la profonda vicinanza tra Metallo e la comunità democratica casaranese, alimentata anche da un legame personale con Marco Nuzzo, attuale segretario della sezione locale e cognato dello stesso Metallo.

In tanti hanno presenziato alla cerimonia: la compagna, Alessandra Ciulo, i parenti, gli amici, cittadini semplici e figure di spicco della politica regionale. Tra questi anche Antonio Decaro, parlamentare europeo, ex sindaco di Bari, legato a Metallo non solo nelle idee politiche ma anche da un rapporto personale di amicizia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author