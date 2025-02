Casarano, incidente sulla SP71: giovane di 24 anni estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla Strada Provinciale 71, nel tratto che collega Casarano a Ruffano e prosegue verso Maglie e Leuca. L’allarme è scattato alle ore 00:51, quando le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono state chiamate a intervenire al km 275 della SP71 per un sinistro che ha coinvolto un’autovettura.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno trovato una Fiat Punto gravemente danneggiata, con il conducente, un giovane di 24 anni, incastrato nell’abitacolo. Le operazioni di estricazione sono state complesse, ma grazie alla prontezza e all’esperienza dei Vigili del Fuoco, il ragazzo è stato liberato dalle lamiere e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche: il personale medico lo ha stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale con codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza della viabilità.

Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude l’alta velocità o un possibile colpo di sonno come fattori determinanti. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle ore notturne, soprattutto lungo arterie particolarmente trafficate come la SP71.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts