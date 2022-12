Condividi su...

Linkedin email

Un incendio di natura dolosa ha distrutto la villa di un imprenditore a Casarano (Lecce) e due auto che erano parcheggiate vicino. Al momento dell’incendio non c’erano persone nell’abitazione e non si registrano feriti. La villa è stata dichiarata inagibile. La casa è abitata da un imprenditore 43enne titolare di un’azienda agroalimentare ed è di proprietà di un 50enne, anche lui di Casarano. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e i carabinieri. Per le modalità con cui si è sprigionato, gli investigatori ritengono che il rogo sia doloso. La richiesta d’intervento è giunta alle 17.30 da alcuni passanti che hanno visto le fiamme.