Casarano, da bar della mafia a presidio di legalità: in memoria di Angelica Pirtoli

Un tempo era un bar di proprietà della mafia. Oggi è un nuovo presidio di speranza nel segno della legalità. È stato inaugurato nelle scorse ore a Casarano lo stabile di piazza Petracca confiscato alle organizzazioni criminali, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose: il prefetto di Lecce Natalino Manno, il prete antimafia Don Antonio Coluccia, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo.

Sulla porta d’ingresso una targa in memoria di Angelica Pirtoli, la più piccola vittima innocente di mafia in Italia. Nata a Casarano, fu brutalmente uccisa a soli due anni, assieme alla mamma 27enne Paola Rizzello, considerata testimone scomoda del clan Giannelli. Questo fu l’omicidio più cruento dalla Sacra Corona Unita.

Gli interventi di recupero del locale sono stati finanziati con i fondi del Pon Legalità 2014-2020. Presto sorgerà qui un “Centro di Aggregazione per la Legalità”. L’amministrazione comunale ha già pubblicato all’Albo pretorio un avviso esplorativo per individuare un gestore a cui affidare l’immobile in concessione gratuita per i prossimi cinque anni.

