Casarano in Serie C, scoppia la festa: le voci dei protagonisti

Il sogno è diventato realtà. Con un roboante 4-0 inflitto alla Fidelis Andria, il Casarano conquista con pieno merito la promozione in Serie C, regalando un giorno indimenticabile alla città salentina. Una cavalcata trionfale, frutto di un lavoro meticoloso e della compattezza di un gruppo che non ha mai smesso di crederci, anche nei momenti più complessi della stagione.

Dalla gioia incontenibile dello spogliatoio emergono parole cariche di orgoglio, emozione e riconoscenza. Il primo a parlare è Nicola Loiodice, simbolo di un gruppo rinato nel momento decisivo: “È stata una giornata bellissima, dedichiamo questa vittoria a questa splendida società che non ci ha mai fatto mancare nulla. Sapevamo di essere forti, avevamo solo bisogno di fiducia. Ringraziamo mister Laterza, che ha fatto parte di questo percorso. Con Di Bari abbiamo trovato un’identità diversa, e i risultati sono arrivati”.

Anche Giancarlo Malcore sottolinea il lavoro svolto e la qualità del gruppo: “Abbiamo espresso tutto il nostro potenziale. Questa vittoria è la somma dei sacrifici fatti da tutti noi. È il trionfo di una società di altissimo livello, che ha sempre creduto in noi”.

Tra i più emozionati, Antonio Obbiettivo, che dedica la promozione alla sua terra: “Sono emozioni fortissime per un’intera comunità, che aspettava questo momento da tantissimi anni. È un risultato meritato, anche quando le cose non andavano al meglio non abbiamo mai demeritato. Lo dedico alla mia famiglia, al presidente, a Navone e a tutta la comunità casaranese“.

L’uomo della svolta tecnica è senza dubbio mister Vito Di Bari, protagonista di una seconda parte di stagione in crescendo: “Il sogno si è avverato. Questa città aspettava la Serie C da troppo tempo. Ho avuto la fortuna di guidare un gruppo di ragazzi straordinari. Forse sono stato bravo a unire tutte le componenti: non ha vinto solo una squadra, ha vinto una famiglia. Ho il cuore a mille”.

Tra i protagonisti in campo anche Leo Perez, che vive questo successo come una rinascita personale: “Questa gente si meritava una gioia così. Per me è una grande rivincita, dopo due anni difficili. Mi sono ripreso la Serie C sul campo. Ringrazio il presidente Filograna, una persona di parola, eccezionale”.

A chiudere il cerchio è proprio il presidente Giampiero Filograna, visibilmente commosso: “Volevamo lottare per vincere, e oggi festeggiamo la promozione matematica. È un sogno coronato da questi ragazzi, che dedichiamo ai nostri tifosi. Laterza ha avuto un ruolo in questo percorso: il calcio impone scelte difficili, ma oggi dobbiamo solo dire grazie ai nostri calciatori. Dedico la vittoria a mio zio, che dall’alto ha guidato questo gruppo”.

Una giornata storica per Casarano, che torna nel calcio professionistico dopo anni di attesa e passione. Un traguardo che segna un nuovo inizio per un club che ha saputo costruire con intelligenza, pazienza e cuore.

