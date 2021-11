Un medico ortopedico in attività a Casarano è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. L’uomo, originario di Tricase, è stato ammanettato dai Carabinieri della Compagnia di Casarano su disposizione del Gip Laura Liguori nella ricorrenza della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. A far scattare le indagini la denuncia sporta nel giugno scorso da una donna, poi altri quattro casi sarebbero emersi durante le fasi d’indagine. Cinque in tutti gli episodi contestati a carico del professionista. Stando alle accuse, il medico avrebbe costretto alcune pazienti a subire atti sessuali durante le visite all’interno della clinica presso cui prestava servizio, abusando, quindi, della sua autorità.

Il medico risponde anche di lesioni personali aggravate. Durante una manipolazione, avrebbe procurato a una delle pazienti una cervicale, lo avrebbe fatto mentre commetteva violenza sessuale.

+++ articolo in aggiornamento +++