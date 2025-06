Casarano, in arrivo Gega dal Catania

Nuovo colpo in arrivo per il Casarano. È in arrivo il difensore del Catania Ertijon Gega. Il classe 2001 italo-albanese ha già una tanta esperienza in questa categoria con le maglie di Teramo, Cavese, Vis Pesaro e Alessandria. Gega firmerà un contratto biennale.

