Casarano, il team manager Invidia: “Gruppo coeso, c’è unità d’intenti”

Il team manager del Casarano, Gianmarco Invidia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud. Di seguito, le sue parole.

Sul campionato: “L’episodio finale ha premiato l’ottima partita disputata contro un buon Fasano”.

Sulle avversarie: “Troviamo squadre, in casa e fuori, che cercando di darci filo da torcere. Abbiamo trovato squadre ospite, sempre ben messe in campo. La perseveranza che ci sta contraddistinguendo in questa stagione ci ha permesso di trovare il gol del vantaggio. Il terreno di gioco, in alcune partite, non ci ha permesso di sfruttare al meglio delle occasioni”.

Sul clima spogliatoio: “Rispetto all’inizio della stagione c’è un gruppo più cementato. E’ sempre stato sin dall’inizio coeso, magari ora un po’ di più. C’è una consapevolezza diversa. Si cerca di dare continuità ai risultati e ci stiamo pian piano riuscendo. C’è fiducia e unità di intenti”.

Su Di Bari: “E’ un mister molto dinamico, improntato all’attacco. E’ un tecnico a cui piace giocare a viso aperto, che vuole raggiungere il risultato ad ogni costo”.

