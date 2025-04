Casarano, il club consegna la maglia di Loiodice ad una giovane tifosa

I tifosi del Casarano stanno contribuendo notevolmente alla cavalcata dei rossazzurri, al vertice del Girone H di Serie D. Anche a Ugento, non è mancato il supporto per la squadra di Di Bari. Nella giornata di oggi, il club ha consegnato la maglia di Loiodice a Chiara, una tifosa della compagine salentina che non aveva ricevuto la casacca del proprio beniamino nell’ultimo match contro i giallorossi. Questa la nota del Casarano:

“I sogni son desideri!

Domenica scorsa, ad Ugento, come tutti i tifosi rossazzurri, anche lei, ha sfidato la pioggia per essere presente ad incitare la squadra. Chiara, una vivace ragazza che ama profondamente il Casarano, però alla fine della partita era rimasta decisamente male perché non aveva ottenuto ciò che lei voleva fortemente: la maglia di Loiodice. Ma, si sa, parafrasando i versi di un celebre brano, “i sogni son desideri” e a volte si avverano. Detto, fatto: oggi Chiara è stata ospite del Casarano nel corso della seduta di allenamento, e il suo sogno si è avverato. Ecco lei, raggiante, contorniata da tutti i rossazzurri e con la “preziosa” maglia tra le mani. Il suo desiderio si è avverato”.

