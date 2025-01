Casarano, idea Alessio Barone per la difesa

Nuova idea per la difesa del Casarano. Il club salentino, infatti, avrebbe messo gli occhi su Alessio Barone, difensore classe 2006 di proprietà della Lazio e attualmente in prestito al Brindisi. Il calciatore, che vanta anche convocazioni nella Nazionale Under 16, rientrerebbe alla Lazio per essere poi girato, attraverso un nuovo prestito, al Casarano.

