Il tecnico del Casarano Giuseppe Laterza ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Fidelis Andria valida per la 3ª giornata del campionato di Serie D Girone H e in programma domenica 23 settembre 2023 alle ore 15:00. Non prenderanno parte alla gara gli infortunati Ajeti e Munoz.

PORTIERI

1 – Carotenuto

12 – Pucci

22 – Lauretti

DIFENSORI

3 – Giannini

4 – Thiam

6 – Vona

13 – Celli

17 – Parisi

19 – Guastamacchia

23 – Pedalino

CENTROCAMPISTI

5 – Cerutti

14 – Thiandoum

15 – Versienti

16 – Colazzo

18 – Ramos Da Silva

21 – Gambino

24 – De Luca

ATTACCANTI

7 – Falcone

8 – Perez

9 – Rajkovic

10 – Citro

11 – Gjonaj

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp