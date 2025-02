Casarano, i convocati di Di Bari per la sfida contro il Brindisi

Testa coda in vista nel Girone H di Serie D. Domani, alle 15:30, il ‘Fanuzzi’ ospiterà il match tra Brindisi e Casarano. Una sfida in cui i rossoblu cercheranno di difendere il primo posto in classifica dalle inseguitrici. Per l’occasione, il tecnico dei salentini, Vito Di Bari, ha convocato i seguenti giocatori:

PORTIERI: Alloj, Ferilli, Fernandes;

DIFENSORI: Albo, Baldè, Barone, Guastamacchia, Legittimo, Milicevic, Morales, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Cerutti, D’Alena, Logoluso, Teijo, Versienti;

ATTACCANTI: Cajazzo, Ferrara, Loiodice, Malcore, Opoola, Perez, Saraniti.

