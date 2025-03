Casarano, i convocati di Di Bari per il match contro il Nardò

Il derby salentino tra Casarano e Nardò, in programma domenica alle 15:30, sarà una delle sfide più intriganti della ventottesima Giornata del Girone H di Serie D. Una gara molto importante per entrambe le compagini: i rossoazzurri padroni di casa cercheranno di preservare il primo posto, mentre i granata di De Sanzo vogliono continuare ad inseguire i playoff. Questi i convocati dell’allenatore del Casarano, Vito Di Bari, in vista del match:

PORTIERI: Alloj, Fernandes;

DIFENSORI: Baldè, Barone, Guastamacchia, Legittimo, Morales, Pinto, Rizzo;

CENTROCAMPISTI: Cerutti, D’Alena, Fasano, Logoluso, Malagnino, Teijo, Versienti;

ATTACCANTI: Cajazzo, Ferrara, Loiodice, Malcore, Opoola, Perez, Saraniti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author