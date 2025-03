Casarano, i convocati di Di Bari per il match con l’Ugento

Vigilia di derby per il Casarano. Domani, infatti, i rossoazzurri affronteranno l’Ugento nel ventinovesimo turno del Girone H di Serie D. Uno scontro tutto salentino, in cui il Casarano cercherà di consolidare il distacco dalle inseguitrici e alimentare l’obiettivo promozione. Questi i convocati del tecnico Di Bari in vista del match di domani:

PORTIERI: Alloj, Ferilli, Fernandes;

DIFENSORI: Baldè, Barone, Legittimo, Milicevic, Morales, Pinto, Rizzo;

CENTROCAMPISTI: Cerutti, D’Alena, Fasano, Logoluso, Malagnino, Teijo, Versienti;

ATTACCANTI: Cajazzo, Ferrara, Loiodice, Malcore, Opoola, Perez, Saraniti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author