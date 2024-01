Casarano, Gjonaj a LuNeDì Puglia: “Sono a disposizione del mister, la competizione è alta”

L’attaccante del Casarano Eneo Gjonaj è stato ospite negli studi di Antenna Sud in occasione dell’ultima puntata di LuNeDì Puglia. Il classe ’95 ha commentato il successo maturato dai rossazzurri contro il Rotonda: “È stata una partita difficile, affrontavamo un avversario in salute. Il Rotonda ci aveva già battuto in casa alla prima giornata, avevamo il dente avvelenato. Anche su un campo piccolo e stretto siamo riusciti a vincere con merito. So di essere in una squadra importantissima ed il reparto offensivo è di livello altissimo. La competizione è ardua, le scelte le fa poi il mister. Noi non dobbiamo far altro che spingere al massimo durante la settimana. Anche da subentrato è importate dare il proprio contributo, ma è chiaro che faccia piacere scendere in campo dal primo minuto. Il gol? Avevo notato un posizionamento errato del portiere, è per questo che ho deciso di calciare sul suo palo. I calci di punizione li provo tanto in allenamento, sono felice che sia arrivato una rete del genere”.

