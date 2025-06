Casarano già protagonista: dal rinnovo di Malcore a Chiricò e Maiello

Il Casarano riparte dal suo bomber, Giancarlo Malcore tornerà protagonista in Serie C e lo farà con la maglia rossazzurra: è bastato un cenno, uno sguardo, a far sì che si trovasse l’accordo con il presidente Antonio Filograna, rinnovo del contratto per un altro anno più opzione. Mezza Serie D su di lui, su tutte il Barletta si preparava ad affondare il colpo bruciando la concorrenza del Fasano, ma Malcore resterà il numero nove del Casarano dopo la cavalcata culminata con la promozione, arricchita da 18 gol stagionali. Sarà la terza apparizione in Serie C negli ultimi quattro anni: a luglio del 2024 l’addio alla sua Cerignola dopo 28 reti tra i pro per rimettersi in gioco, ripartendo dalla squadra più ambiziosa del Girone H di Serie D con un contratto faraonico per gli standard della categoria, scelta che lo ha ripagato però anche sul campo. Vito Di Bari potrà contare sull’esperienza del 31enne, soltanto uno dei primi tasselli di un Casarano ambizioso, che non si accontenterà di recitare un semplice ruolo di matricola.

Dal “Capozza” ripartirà anche Cosimo Chiricò, reduce dalla breve avventura con la Cavese: il fantasista classe ‘91 torna a giocare in Puglia sei anni dopo aver indossato le maglie di Lecce e Foggia. Per lui pronto un anno di contratto. Accordo totale anche con Raffaele Maiello, il “professore” del centrocampo del Bari nelle ultime quattro stagioni: il trentatreenne ha scelto di restare in Puglia, scendendo di qualche km dopo la naturale scadenza del suo contratto con i biancorossi. Malcore, Chiricò e Maiello, questa la base di partenza per mister Di Bari, in attesa anche di qualche altra conferma dall’organico della passata stagione, niente male per una matricola tornata tra i pro dopo più di 25 anni.

Movimenti di mercato che non si fermano qui, per la porta piacciono il salentino ex Cerignola Gianmarco Chironi, Filippo Bacchin dell’Alcione e Niccolò Chiorra, di proprietà della Carrarese ma in prestito alla Sampdoria. Proposto, inoltre, al club rossazzurro il difensore Emmanuele Matino, tornato al Bari dopo la retrocessione dalla B alla C col Cittadella.

