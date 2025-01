Casarano, già finita l’avventura di Ganfornina: pronto il salto in Serie C

L’avventura di Franz Ganfornina al Casarano sembra essere giunta al capolinea. Il centrocampista spagnolo, convocato per la sfida in corso contro l’Acerrana, lascerà ufficialmente il club salentino domani. Il futuro dell’ex Martina sarà con il Team Altamura, squadra pugliese impegnata nel girone C di Serie C.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author