Casarano, fine dei giochi: è fatta per Karlo Lulic

Fine delle trattative. Come anticipato più volte da Antenna Sud Karlo Lulic sarà un nuovo calciatore del Casarano. Il difensore-centrocampista in giornata ha risolto il contratto col Bari e ha detto ‘si’ al direttore sportivo Antonio Obbiettivo che ha svolto un ottimo lavoro in queste settimane, assieme al tecnico Vito Di Bari. Il Casarano ha vinto la concorrenza di numerosi club di B e questo dimostra anche la forza e l’appeal che ha in questo momento il club del Presidente Antonio Filograna. Per Lulic pronto un contratto di 3 anni + 1.

