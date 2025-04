Casarano, Filograna: “Vogliamo ripartire con Di Bari”

La sconfitta contro il Gravina, con tanto di pasillo de honor da parte dei gialloblu, non ha rovinato la festa del Casarano. Dopo aver dominato il campionato, i salentini hanno staccato il pass per il prossimo campionato di Serie C. Un successo frutto di programmazione e organizzazione, come dichiarato dal presidente dei rossazzurri, Antonio Filograna, nel corso di ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “Quando siamo partiti, volevamo organizzare qualcosa che ci permettesse di ambire al nostro sogno. Avevamo un contratto biennale con Latera e in quel momento abbiamo deciso di continuare con lui. L’evolversi della situazione ci ha indotto a delle riflessioni più approfondite. Quando abbiamo optato per il cambio di allenatore eravamo ancora al secondo posto ma non avevo visto garanzie per continuare ad inseguire il nostro desiderio. Con l’Andria non siamo entrati in campo e sulla base di questa mia idea abbiamo fatto una scelta non semplice. Ho voluto rischiare con Di Bari, il quale mi ha dato subito la sensazione di essere ambizioso. È stato bravo a creare empatia con tutta la rosa, dove ci sono molti giocatori di forte personalità. Di Bari è entrato con la mentalità da giocatore e questo ha determinato un cambiamento. Abbiamo raggiunto un sogno dopo 26, coronando un progetto che avevamo a luglio. Tutte le componenti hanno lavorato insieme per raggiungere un risultato. Il cambio di Laterza è stata una scelta personale, ambivo a vedere un bel gioco.”

Filograna: “Il nostro campionato è stato lineare”

Nonostante l’inseguimento della Nocerina, il Casarano ha ottenuto la promozione con diverse giornate d’anticipo. Un traguardo commentato così da Filograna: “Siamo stati più costanti rispetto alle rivali. La Nocerina è stata in vetta per alcune settimane ma poi ha avuto una flessione. Noi non abbiamo avuto alti e bassi, conquistando delle vittorie consecutive che ci hanno permesso di prendere il largo. Abbiamo fatto un percorso importante, come nelle nostre ambizioni. Il nostro campionato è stato molto lineare, si è creato un feeling tra le tante componenti che ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo”.

La prossima stagione

Ora per i salentini è tempo di programmare la prossima stagione: “Bisogna crescere giorno dopo giorno, un passo alla volta. Entreremo in una categoria diversa, ti dà più visibilità ma siamo un comune piccolo che deve fare della sostenibilità la parola chiave. Sono una persona ambiziosa, dobbiamo adattarci ad una realtà completamente nuova. Stiamo iniziando a ragionare in funzione del prossimo anno, per programmare la nuova stagione”. Una programmazione che passa anche per la questione stadio: “Non vi sono molti interventi da effettuare. A febbraio, l’ingegnere della Lega ha evidenziato le opere da fare. Il Comune ha deciso di fare l’investimento da sé e attendiamo l’avvio dei lavori dopo la fine del campionato. Come società neopromossa, ci sono alcune deroghe. Vogliamo giocare a Casarano e attendiamo di conoscere le ultime volontà del Comune. Abbiamo chiesto un incontro per definire meglio questo aspetto”.

In conclusione, Filograna si è soffermato sulle probabili conferme di Loiodice e Di Bari: “Il campionato ancora non è terminato, i contratti scadono il 30 giugno. Parleremo con Loiodice, Malcore e tutti coloro che riterremo consoni per la Serie C. Con Di Bari siamo sulla stessa lunghezza d’onda, abbiamo parlato informalmente e ci siamo dati appuntamento per approfondire tutti gli aspetti. Siamo entrambi ambiziosi. Noi vorremmo ripartire dalla Serie C con Di Bari”.

