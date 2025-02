Casarano, Filograna: “Ieri festa di sport con la Virtus Francavilla”

Con un post sul proprio profilo Facebook, il presidente del Casarano Antonio Filograna ha celebrato la gara di ieri disputata alla “Nuovarredo Arena”, definendola come una vera giornata di sport. Il suo messaggio:

“Virtus Francavilla – Casarano

È’ stata una festa dello sport.

Ieri abbiamo assistito ad un incontro di calcio vero, leale e sportivo combattuto da entrambe le squadre.

Il risultato non ci soddisfa pienamente ma lo accettiamo serenamente, consapevoli ancor di più della nostra forza.

Voglio porgere un sentito ringraziamento alla Virtus Francavilla , al presidente Antonio Magri’ al vice presidente Donatiello ed a tutta la società per la cordiale ospitalità e cortesia riservataci.

Un grazie anche ai nostri meravigliosi tifosi che incitando per tutti i 96 minuti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità e sportività.

Questo è il calcio che ci piace e per il quale lavoriamo ogni giorno.

Nelle divisioni della fede calcistica, la sportività e la correttezza sono elementi fondamentali per una crescita civile e sociale.

Ieri la Casarano sportiva ha vinto ancora una volta.

Ora testa, cuore, gambe e voce per la prossima partita che non potrà essere una partita banale!”

