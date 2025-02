Casarano, Filograna: “Abbiamo l’opportunità di scrivere una nuova storia”

Il Casarano, attualmente in prima posizione in classifica, domenica affronterà una sfida decisiva contro la Nocerina, che occupa il secondo posto a sole due lunghezze dalla compagine salentina. Nel corso di un intervento sui canali ufficiali della società, ha parlato il presidente del Casarano, Antonio Filograna.

“CASARANO-NOCERINA: “Siamo in una settimana importante. Domenica prossima affronteremo una sfida delicata, fondamentale per il nostro campionato. Si tratta di un incontro cruciale in questo momento, e vogliamo arrivare preparati. Sappiamo di affrontare una squadra di valore in una partita difficile, ma abbiamo tutte le qualità e gli strumenti per competere al meglio e ottenere un risultato positivo e significativo. Sarà una partita fondamentale, ma non decisiva, poiché mancano ancora molte giornate. Credo che il campionato si deciderà alla fine, ma dobbiamo continuare su questa strada, credendo in noi stessi, perché siamo noi gli artefici del nostro destino.”

GIORNATA PRO CASARANO: “Essendo una partita fondamentale, vorremmo vedere il nostro stadio pieno, perché crediamo che la squadra lo meriti in questo momento e abbia bisogno di un pubblico delle grandi occasioni. Ci auguriamo che possa essere una festa con tutti i tifosi, sia di Casarano che dei paesi limitrofi, che ci sostengono, oltre ai simpatizzanti del sud Salento che saranno con noi per questo momento delicato ma importante che ci attenderà nel finale di questo campionato. Abbiamo avviato la vendita online e i primi riscontri sono positivi. Ci auguriamo che, nelle prossime giornate, i tifosi accorreranno per acquistare il biglietto.”

“SCRIVERE UNA NUOVA STORIA: “Se siamo in testa alla classifica, chiaramente siamo soddisfatti del risultato ottenuto fin qui, ma non abbiamo ancora fatto nulla, e questo è un messaggio che ho ripetuto anche ai nostri calciatori. L’obiettivo da conquistare inizia da oggi e si costruisce domenica dopo domenica. Abbiamo bisogno dell’aiuto e dell’entusiasmo di tutti i nostri tifosi, per questo vorremmo che il nostro stadio fosse colmo di passione nella prossima partita, anche per ricordare gli antichi fasti. Oggi abbiamo l’opportunità di scrivere una nuova storia, sperando ovviamente in un esito positivo, poiché ci sono tutte le condizioni favorevoli.”

