Casarano, Filograna: “A breve annunceremo un nuovo giocatore”

Dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno, il Casarano si appresta ad affrontare il campionato di Serie C. Dal ritiro di Cascia, dove la squadra di Di Bari sta svolgendo la preparazione precampionato, il presidente dei salentini, Antonio Filograna, ha commentato la stagione ormai alle porte ai nostri microfoni: “Dopo tanti anni, abbiamo riconquistato la Serie C e siamo orgogliosi di disputare questo campionato. Sarà molto difficile, speriamo di essere all’altezza della situazione e di potercela giocare in tutti i campi. Il nostro obiettivo sarà quello di distinguerci e mantenere la categoria. Non vediamo l’ora di scendere in campo e calpestare queste emozioni. Con il mister siamo sempre in contatto, abbiamo riconfermato l’ossatura dello scorso anno con nuovi innesti di esperienza e categoria. Sarà un campionato emozionante, cercheremo di fare bene e difendere i nostri colori”

I salentini giocheranno in un ‘Capozza’ rinnovato e con una straordinaria cornice di pubblico, come testimonia la campagna abbonamenti in corso: “I lavori al Capozza sono stati fatti per l’omologazione e per renderlo accogliente in un campionato che fornisce grande visibilità. Lo stadio è una vetrina importante. Abbiamo superato quota 800 abbonamenti ma vogliamo superare i 1000. Vogliamo affrontare il campionato serenamente e credo che il Capozza già contro l’Altamura sarà pieno di tifosi”.

In chiusura, il presidente Filograna ha anticipato un nuovo acquisto: “A breve ci sarà l’ufficializzazione di un nuovo calciatore. Stiamo valutando alcuni aspetti con lo staff tecnico, qualche ritocco ci dovrà essere ma ora è prematuro”.

