Casarano, Fernandes: il portiere che ha dato sicurezza ai rossazzurri

Una stagione da protagonista, quella vissuta da Gabriel Fernandes con la maglia del Casarano. Il giovane portiere brasiliano, classe 2005, ha confermato le aspettative su di lui, affermandosi come uno dei profili più interessanti del panorama della Serie D.

Arrivato in Salento nell’agosto del 2024, dopo l’esperienza vincente con il Team Altamura, Fernandes si è imposto come titolare tra i pali rossoblù, dando sicurezza e affidabilità alla retroguardia. La scorsa stagione con l’Altamura si era già distinto con numeri da top player: 33 presenze, solo 21 reti subite e ben 17 clean sheet, contribuendo in modo determinante alla vittoria del Girone H.

Il Casarano ha creduto in lui, e il giovane estremo difensore non ha tradito le attese. Reattivo tra i pali, abile nelle uscite e dotato di grande personalità, Fernandes ha mostrato una maturità sorprendente per la sua giovane età, contribuendo in maniera decisiva per la vittoria del campionato di Serie D.

