Casarano, ferisce con forbici compagna e suocera: arrestato

Subito dopo l’aggressione, il 24enne avrebbe tentato di darsi alla fuga lanciandosi dal balcone del terzo piano dell’edificio

È stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia il 24enne responsabile dell’aggressione avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 giugno a Casarano, in provincia di Lecce.

Secondo le ricostruzioni fornite dai carabinieri, l’uomo, durante una violenta lite scoppiata nell’abitazione dove viveva con la compagna, avrebbe colpito con un paio di forbici la convivente, che aveva manifestato la volontà di porre fine alla relazione, e la suocera, intervenuta per difendere la figlia.

Le due donne hanno riportato lesioni multiple al capo, al dorso e agli arti superiori, giudicate guaribili in dieci giorni. Subito dopo l’aggressione, il giovane avrebbe tentato di darsi alla fuga lanciandosi dal balcone del terzo piano dell’edificio. La caduta gli ha procurato traumi importanti e la frattura di una gamba. Ricoverato in ospedale, è rimasto piantonato in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, è stata notificata al 24enne nella struttura ospedaliera dove si trova ancora in cura. Le indagini hanno fatto emergere un quadro di violenza domestica reiterata: secondo quanto accertato, le due vittime subivano episodi di maltrattamento almeno dal gennaio 2025.

Il 24enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle decisioni relative alla sua posizione detentiva.

