Casarano, lite in casa: un 25enne ferisce compagna e suocera e si lancia dal balcone

Tragedia sfiorata a Casarano nella notte. Un 25enne, al culmine di una discussione, ferisce compagna e suocera con le forbici e tenta il suicidio. Tutti e tre sono ricoverati in ospedale, l’uomo è piantonato dai carabinieri.

Una violenta lite domestica è degenerata in un’aggressione e in un tentato suicidio. È accaduto nelle scorse ore, in un’abitazione privata di Casarano, dove un 25enne, al culmine di una lite, avrebbe ferito la fidanzata e la suocera impugnando delle forbici, per poi lanciarsi dal balcone.

La reazione folle sarebbe scaturita dall’incapacità dell’uomo di accettare il fatto di dover lasciare l’abitazione che condivideva con la compagna di 29 anni.

Di fronte alla richiesta avanzata dalla 29enne e dalla madre di lei, una donna 53 anni, infatti, il giovane avrebbe afferrato un paio di forbici e si sarebbe scagliato contro madre e figlia, ferendole al dorso e alla testa. Subito dopo l’aggressione si sarebbe lanciato dal balcone dell’appartamento.

L’allarme è partito da una segnalazione per lite in famiglia, che ha fatto convergere sul posto i carabinieri della Compagnia di Casarano. All’arrivo dei militari, il 25enne giaceva a terra, cosciente dopo un volo di diversi metri. Nell’appartamento, la compagna e la suocera erano ferite e sotto shock.

Immediati i soccorsi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Gallipoli, dove si trova attualmente ricoverato e piantonato in stato di arresto. Mentre le due donne sono state portate all’ospedale di Casarano, dove, fortunatamente, non sono in pericolo di vita: i medici hanno giudicato le loro ferite non gravi.

La ricostruzione dei fatti si basa, al momento, sulla testimonianza delle due vittime. I carabinieri della Compagnia di Casarano, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, continuano a lavorare per definire con esattezza ogni dettaglio della vicenda.

