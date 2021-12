CASARANO – Tragedia sfiorata questa mattina a Casarano, in via Dogliotti, dove è esplosa una bombola di gas all’interno di un’abitazione. Fortunatamente i proprietari, una coppia di anziani coniugi, non erano in casa. L’esplosione è avvenuta per cause accidentali all’interno del cortile di pertinenza dell’abitazione. Le fiamme sono state domate dai carabinieri del Norm di Casarano in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli. L’incendio ha interessato la copertura in coibentato e gli infissi dell’abitazione, comportandone l’annerimento delle pareti. L’abitazione è stata dichiarata agibile.