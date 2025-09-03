Casarano, emergenza a centrocampo contro il Benevento: due le assenze pesanti in mediana

Dal debutto vincente con l’Altamura in Coppa Italia, allo scivolone di Caravaggio contro l’Atalanta, passando per il pareggio strettissimo maturato contro il Trapani al Capozza. Le prime tre uscite stagionali del Casarano hanno regalato altrettante storie differenti: i tanti spunti positivi mostrati contro i siciliani alla prima in casa non sono riusciti a regalare i tre punti alla ciurma di Vito Di Bari, riportata per certi versi coi piedi per terra dalla giovane squadra B bergamasca.

Un nuovo test dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà è fissato per sabato sera, quando tra le mura amiche del Capozza i rossazzurri ospiteranno un’altra big del raggruppamento meridionale. Il Benevento di Gaetano Auteri (che non sarà in panchina a guidare la squadra per i prossimi due turni, causa squalifica) è una delle grandi candidate alla vittoria finale, non a caso è una delle tre compagini ancora a punteggio pieno dopo due turni, con Catania e Salernitana. Sei punti figli di un doppio 2-1, raccolto in trasferta a Crotone prima, in casa contro la Casertana poi.

Il Casarano attende dunque con ansia il proprio primo successo in campionato, ma riuscire a trovarlo già sabato potrebbe essere complicato, anche al netto di una doppia pesante assenza a centrocampo. Non saranno infatti della partita né lo squalificato D’Alena, squalificato dopo il rosso rimediato contro l’Atalanta, né Maiello, uscito per infortunio contro il Trapani e ancora alle prese con del lavoro differenziato. Accanto a Logoluso potrebbe dunque vedersi Lulic, cui presenza in mediana libererebbe uno slot nelle retrovie tra Gega e Celiento: in tal senso, il candidato numero uno sembra essere il classe 2006 Alessio Barone.

