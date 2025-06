Casarano, ecco il colpo: accordo raggiunto con Chiricò

Intesa sancita tra Cosimo Chiricò e il Casarano. L’attaccante brindisino, da tempo finito nei radar del club salentino, avrebbe raggiunto un accordo con i rossazzurri. Ci sono stati in giornata nuovi contatti tra la proprietà, l’entourage del calciatore e lo stesso Chiricò, ex Lecce e Foggia tra le altre, che quindi tornerà a giocare in Puglia nella stagione 2025/26: la fumata bianca è arrivata. Si attende solo l’ufficialità, ma l’affare può considerarsi fatto a tutti gli effetti: è il primo colpo da novanta del Casarano in vista del prossimo campionato di Serie C.

