Il futuro di mister Nicola Ragno non sarà a Francavilla in Sinni. Il tecnico originario di Molfetta tornerà ad allenare in Puglia in vista della prossima stagione, sulle sue tracce due società militanti nel girone H di Serie d. Casarano e Nardò stanno infatti contendendosi il tecnico classe ’67, reduce da un’inaspettata vittoria dei playoff dopo aver strappato un altrettanto sorprendente secondo posto in classifica. Insomma, lo scorso campionato è stato memorabile, e l’aver fatto così bene sulla panchina dei lucani ha fatto sì che i riflettori salentini lo puntassero con insistenza. Il Casarano vede in Nicola Ragno il profilo ideale per ripartire dopo settimane di dubbi, tentennamenti ed incertezze. L’imminente Maci-bis potrebbe e dovrebbe vedere le serpi fra le grandi protagoniste del prossimo girone H, e per far sì che ciò accada servirà garantirsi un tecnico di livello. Il Nardò, di riflesso, vuole scrollarsi di dosso una stagione ricca di difficoltà, in cui i granata hanno strappato la salvezza solo ai playout. Il nuovo presidente neretino, Marco Cavalera, vede mister Ragno come la primissima scelta per la panchina del suo Nardò. Nel caso in cui l’ex Francavilla in Sinni dovesse però approdare a Casarano, ecco che Cavalera potrebbe puntare tutto su Branà, reduce da una retrocessione in Eccellenza con la Virtus Matino. Difficile infine che Pasquale De Candia possa strappare una conferma fra le fila del Toro, con il Bitonto che monitora con interesse il tutto, osservando da debita distanza.