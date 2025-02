Casarano, è il mese della verità. Loiodice intanto brilla (anche) in Kings League

Il Casarano di Vito Di Bari non vuole saperne di abbandonare il primo posto. I rossazzurri sono in vetta ormai da quattro settimane, e quello di febbraio potrebbe dimostrarsi il mese della verità per i salentini. Dopo il derby esterno con il Brindisi fanalino di coda in programma per domenica pomeriggio, il Casarano affronterà in rapida successione Matera, Francavilla e Nocerina. Tre impegni da piani alti della graduatoria, con le prime due biancazzurre a caccia di punti utili per contendersi un posto in zona playoff, ed i molossi che non intendono scendere da quella prima casella, in cui più passano le settimane e più si sta stretti. Lo scontro diretto del prossimo 2 marzo potrà dirci molto sulle sorti di questo campionato, ma fino ad allora c’è ancora un mese da giocare.

È un Casarano che dopo i pirotecnici successi di Ischia e Costa d’Amalfi, è tornato a vincere di misura. Come già accaduto in sette gare precedenti all’arrivo di Vito Di Bari, contro Acerrana, Palmese e Fasano sono bastati tre gol per portare a casa nove punti. In due casi su tre ci ha pensato Malcore a vestire i panni di match-winner, mentre a togliere le castagne dal fuoco contro il Fasano è stato provvidenziale il quinto calcio di rigore realizzato da Loiodice.

Quest’ultimo sta riuscendo a far parlare di sé anche per una ragione per certi versi insolita: il fantasista barese è stato infatti convocato come Wild Card nella Kings League, ormai nota competizione di calcio a sette nata sui social, ma mediaticamente esplosa negli ultimi due anni. Proprio come Ciccio Caputo, Valerio Di Cesare e Giulio Picci, Loiodice è stato incluso a competizione in corso. Una bella vetrina per mettersi in mostra, questo è certo, l’assist fantascientifico all’esordio all’indomani del match vinto con il Fasano ne è piena testimonianza, ma chissà come avranno preso a Casarano questa sua decisione.

