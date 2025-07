Casarano, è fatta per Francesco Palumbo del Bari

Il Casarano dopo la promozione in Serie C è tra i club più attivi sul mercato. Il club rossazzurro ha chiuso l’accordo con il Bari per il centrocampista Francesco Palumbo. Confermata, dunque, l’anticipazione di Antenna Sud. Classe 2007, nell’ultima stagione ha giocato con la formazione Primavera collezionando 28 presenze e 1 gol in campionato.

