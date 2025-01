Casarano, è fatta per Alessio Barone

Accordo in chiusura. Come annunciato già in passato da Antenna Sud il Casarano ha chiuso l’accordo con la Lazio per il prestito di Alessio Barone, difensore classe 2006, che nella prima parte di stagione ha militato nel Brindisi. Barone potrebbe già essere a disposizione del tecnico Di Bari per sfida di domenica con l’Acerrana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author