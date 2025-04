Casarano, dopo l’Ischia la “Festa Rossazzurra” in città

Dopo aver raggiunto ormai da diverse settimane l’obiettivo promozione, il Casarano si prepara a festeggiare l’approdo in Serie C insieme alla propria gente. Come annunciato dal club attraverso una nota ufficiale, i salentini saranno premiati domenica 4 maggio, al termine dell’ultimo match di campionato contro l’Ischia. Successivamente, la squadra rossazzurra festeggerà in città il traguardo raggiunto. Questo l’annuncio del club:

“Domenica, al termine della partita con l’Ischia, sul terreno del “Capozza”, il Casarano sarà premiato, per mano del Coordinatore della Serie D, avv.Luigi Barbiero, con la Coppa della LND, destinata alle squadre vincitrici del campionato e la consegna delle medaglie celebrative ai calciatori.

Successivamente, alle ore 19:30, l’abbraccio con la Città: in piazza Indipendenza ci sarà la grande “Festa Rossazzurra” per celebrare, coralmente, la straordinaria impresa compiuta dal Casarano, con la promozione in Serie C e tributare il caloroso saluto a tutti i tifosi che, in questa indimenticabile stagione, hanno accompagnato con immensa passione tutte le gare dei nostri calciatori.

Coloriamo, insieme, la piazza di rossazzurro!”

