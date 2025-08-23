Casarano, Di Bari verso il Trapani: “I tifosi la nostra arma in più”

L’attesa dei tifosi rossazzurri è finita: domani, alle ore 21, il Casarano tornerà a respirare l’aria della Serie C. I salentini esordiranno nel match casalingo contro il Trapani, un avversario descritto così dal tecnico dei pugliesi Vito Di Bari ai canali ufficiali del club: “Il Trapani è una delle società che ha fatto un grande mercato dotandosi di giocatori forti per la categoria. Non possiamo nasconderci che è una delle squadre accreditate per il successo finale. Perciò sicuramente non sarà una partita facile, ma penso che l’abbiamo preparata bene e con grande scrupolo. I ragazzi hanno lavorato applicandosi con ammirevole abnegazione. Poi dobbiamo essere abili a sfruttare anche il fattore “Capozza” che per noi diventa un’arma in più. I nostri tifosi sono impareggiabili: sanno offrire la giusta carica”.

In casa rossazzurra, dunque, è tutto pronto per il primo match del campionato. Una gara che si disputerà in un clima di emozione e curiosità, come dichiarato da Di Bari: “In primis ci sono sicuramente emozione e curiosità, ma in tutti noi c’è anche tanta felicità perché la conquista della Serie C rende orgogliosa l’intera città perciò questo debutto, dopo 26 anni di attesa, per Casarano e non solo, è molto sentito. Le mie sensazioni sono positive: c’è abbastanza entusiasmo e dobbiamo essere bravi a cavalcare questa onda”.

Una stagione da vivere seguendo la ricetta illustrata dal tecnico dei salentini: “Le motivazioni, l’ambizione, la fame non devono mai difettare in questo gruppo che ha compiuto enormi sacrifici per essere qui e giocare in questo campionato. Io sono molto soddisfatto della squadra che sta nascendo e ringrazio la società e il gruppo dei ragazzi che ho a disposizione per la disponibilità che mi stanno dimostrando”.

