Casarano, Di Bari soddisfatto: “Siamo sulla strada giusta”

Comincia con uno 0-0 contro il Trapani l’avventura del Casarano nel Girone C di Serie C. Un match che ha soddisfatto il tecnico dei pugliesi Vito Di Bari, come ammesso dall’allenatore ai microfoni di Antenna Sud: “C’è il rammarico per non aver ottenuto una vittoria che avremmo meritato. La strada è quella giusta, è stata la miglior partita da quando sono qui. Da domani torneremo a lavorare, questa gara deve darci maggiore consapevolezza. Maiello ha sentito tirare dietro al flessore, speriamo non sia niente di grave e valuteremo nelle prossime 48 ore”.
potrebbe interessarti anche
Coppa Italia D, Barletta-Ferrandina 3-4 dtr: gli highlights
Cosenza, Buscè: “Affrontata una squadra forte, pari meritato”
Serie C/C, Monopoli-Cosenza 2-2: gli highlights
Serie C/C, Catania-Foggia 6-0: gli highlights
Giugliano-Potenza 2-3: l’analisi di De Giorgio e Colavitto
Monopoli, Imputato: “Contento per il gol, il gruppo mi ha aiutato a integrarmi”