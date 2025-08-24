Casarano, Di Bari soddisfatto: “Siamo sulla strada giusta”

Comincia con uno 0-0 contro il Trapani l’avventura del Casarano nel Girone C di Serie C. Un match che ha soddisfatto il tecnico dei pugliesi Vito Di Bari, come ammesso dall’allenatore ai microfoni di Antenna Sud: “C’è il rammarico per non aver ottenuto una vittoria che avremmo meritato. La strada è quella giusta, è stata la miglior partita da quando sono qui. Da domani torneremo a lavorare, questa gara deve darci maggiore consapevolezza. Maiello ha sentito tirare dietro al flessore, speriamo non sia niente di grave e valuteremo nelle prossime 48 ore”.

