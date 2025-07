Casarano, Di Bari resta alla guida: annunciato anche lo staff tecnico

Il Casarano ha ufficializzato il rinnovo del contratto con l’allenatore Vito Di Bari, che proseguirà la sua avventura alla guida della prima squadra anche nella stagione sportiva 2025/2026.

La decisione conferma la fiducia della società nel lavoro svolto dal tecnico e nella continuità del progetto sportivo intrapreso.

Lo staff che affiancherà Di Bari per la nuova stagione sarà composto da figure già note nel panorama calcistico: Federico Giampaolo ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda, Francesco Petruzzelli sarà il preparatore atletico, mentre Gianni Indiveri curerà la preparazione dei portieri. Il team sarà completato da Lorenzo Liso, in qualità di match analyst, e Vittorio Botrugno, collaboratore tecnico.

